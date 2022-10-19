ضبط شخص من ذوي السوابق ببنغازي اعتدى على 5 مواطنين بأسلحة بيضاء

تمكن أعضاء التحريات التابعين لقسم الجنائي في بنازي من القبض على شخص من ذوي السوابق بعد اعتدائه على 5 مواطنين بواسطة أسلحة بيضاء وتسبب في إصابتهم بجروح خطيرة نقلوا على إثرها غلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أعلنته مديرية الأمن بالمدينة اليوم الأربعاء.

وأوضحت المديرية في بيان أن المتهم ألقي القبض عليه في كمين أعده له بمنطقة شبنة حيث كان يختبئ هناك، مشيرة إلى أنه حاول إلقاء قنبلة محلية الصنع نوع «جولاطينة» عند ضبطه إلا أن عناصر الأمن تعاملوا معه وألقوا القبض عليه وانتقلوا به إلى قسم البحث الجنائي.

اعترافات المتهم بالاعتداء على المواطنين

وأضافت المديرية أن المتهم يدعى «م.ع.ع» من مواليد 2002، واعترف بالاستدلال معه بالاعتداء على المواطن «م.ب.ع» بسلاح أبيض نوع «ساطور» ما سبب له إصابات دامية في الوجه والجسم ودخل على إثرها إلى المستشفى، وكذلك الاعتداء على المواطن «ص.ع.م» وإتلاف مركبته بواسطة سلاح أبيض «ساطور».

– «ارتكب جريمتي قتل».. ضبط هارب من السجن منذ 9 سنوات في بنغازي

– ضبط مطلوب من ذوي السوابق قتل مواطنا بالرصاص بمنطقة الصابري في بنغازي

– ضبط مطلوب في قضايا سرقة وإيذاء ببنغازي

كما اعترف المتهم بالإعتداء على المواطن «س.أ.م» بواسطة أسلحة بيضاء نوع «موس بوخوصة..وساطور» دخل على إثرها إلى مستشفى الجلاء لتلقي العلاج، والإعتداء على المواطن «أ.خ.ع» بواسطة سلاح أبيض نوع «كمية» وإصابه برجله اليمنى مما استدعى دخوله إلى مستشفى الجلاء، بالإضافة إلى الإعتداء على المواطن «ع.ط.ع» بسلاح أبيض «ساطور» وسلب هاتفه المحمول.

وقالت مديرية أمن بنغازي في ختام بيانها بالخصوص أن المتهم إعترف أيضا بمقاومته لرجال الأمن أثناء القبض عليه ومحاولة هروبه منهم، مؤكدة إحالته إلى النيابة العامة.