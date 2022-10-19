نوفا: إيطاليا الشريك التجاري الأول لليبيا بقيمة تجاوزت 6.37 مليار يورو في 7 أشهر

العنوان – روما

كشفت وكالة نوفا الإيطالية أن إيطاليا الآن الشريك التجاري الأول لليبيا، بقيمة تجاوزت 6.37 مليار يورو في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.

وأضافت الوكالة أنه وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب وكالة الترويج للتجارة الإيطالية في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية في طرابلس، فإن الثقل الاقتصادي لإيطاليا في ليبيا له أهمية متزايدة.

وأوضحت أنه سجلت التجارة منذ بداية عام 2022 زيادة بنسبة 83.68% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بحصة سوقية بلغت 22.26%.

وأكدت الوكالة أنها بذلك تقدمت على الصين التي بلغت تجارتها مع ليبيا 2.95 مليار يورو من التجارة و10.31% من حصة السوق، وإسبانيا بـ 2.44 مليار يورو في التجارة وحصة السوق 8.54%، اليونان بـ2.39 مليار يورو و 8.33% من السوق، ألمانيا بـ2.37 مليار يورو في التجارة و 8.27% من حصة السوق، تركيا بـ1.94 مليار يورو و 6.77 لكل فرد % من السوق، والولايات المتحدة بـ1.38 مليار يورو في التجارة و 4. % من حصة السوق.

وذكرت نوفا أنه بحسب البيانات الصادرة عن وكالة الترويج للتجارة الإيطالية، نمت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا بنسبة 71.24% منذ بداية عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2021، حيث بلغت 1.11 مليار يورو وحصة سوقية بلغت 12.38%.