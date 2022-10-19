الزائدي: الملكية الدستورية بقت كـ”ثرات” فولكلوري

الوطن – رصد

مع انسداد الأفق السياسي في ليبيا بعد تعثر الانتخابات العامة، تساءل أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، مصطفى الزائدي، فيما يخص الملكية الدستورية وأن من الممكن ان يتم تمليك ليبيا لأسرة.

وعبر الزائدي عن قوله : “يروج البعض لفكرة عودة الملكية كحل للأزمة ويتحدثون على الأسرة المالكة وبغض النظر عن الرأي في الملكية التي وضعتها الشعوب المتقدمة في المتاحف وبقت كثرات فولكلوري، لا سيما أن عمر الملكية في ليبيا فقط 17 عام ،هل تكفي هذه المدة لتمليك ليبيا لأسرة “.