البعثة الأممية: باتيلي تبادل مع المنقوش وجهات النظر حول وضع ليبيا

التقى المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، ظهر اليوم في طرابلس، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش.

وذكرت البعثة الأممية في بيان لها، أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في ليبيا، وناقشا سُبل دعم الأمم المتحدة لجهود السلام والاستقرار في ليبيا.

واستقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة في بيان إن المنقوش هنأته على توليه منصبه رئيساً للبعثة، وأبدت استعداد حكومة الوحدة الوطنية ووزارتها للتعاون مع الأمم المتحدة في إنجاح العملية السياسية في ليبيا، والبدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية، بحسب قولها.

ووفق البيان، شدد الجانبان على ضرورة الحد من التدخلات الأجنبية، التي أصبحت واضحة ومعرقلة لجهود السلام والاستقرار التي بدورها تدفع للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت.

وأضاف البيان أن المنقوش أكدت أن الشعب الليبي يتطلع للاستقرار والتنمية والازدهار والإعمار، وعلى أن تكون أيضاً ليبيا دولة واحدة موحدة ذات سيادة.

وتابع: “من جهته أكد عبد الله باتيلي دعم عمل حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وعلى أهمية إرساء مسار توافقي للسلام والاستقرار بقيادة ليبية، وأن الحل للأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم” بحسب البيان.