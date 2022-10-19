بمناسبة تحرير طرابلس..الدبيبة يعلن الأحد المقبل عطلة عيد التحرير

العنوان – طرابس

أصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء القرار رقم (485) لسنة 2022، بشأن عطلة عيد التحرير لتكون يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر.

وأوضح الدبيبة في قراره أن العطلة تكون في كافة المؤسسات والهيئات العامة ، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن يحفظ حق العاملين بتلك المؤسسات في الحصول على مقابل عـمـل هـذا اليـوم.

ويوافق هذا اليوم معركة طرابلس في 2011 حيث اندلعت صباح السبت 20 أغسطس 2011 واستمرت حتى إعلان المجلس الوطني الانتقالي تحرير المدينة بالكامل في 27 أغسطس.

ودارت معارك بين قوات الثوار من جهة وكتائب العقيد معمر القذافي من جهة أخرى في العاصمة الليبية طرابلس كجزء من حرب الجبل الغربي، وذلك بهدف السيطرة عليها وحسم الصراع الطويل المستمر منذ شهور في المنطقة.