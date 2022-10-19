الحبري يستعرض مع السفيرة البريطانية تطورات توحيد المصرف المركزي

استعرض المحافظ المكلف علي الحبري اليوم الاربعاء مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال أخر التطورات في مشروع توحيد المصرف المركزي والمعوقات التي تواجهه ومدى سبل الاستمرار في هذا المشروع.

وناقش الحبري خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بمدينة بنغازي الوضع الاقتصادي والمالي الذي تواجهه البلاد في ظل التطورات الاخيرة محليًا ودوليًا، والحلول المقترحة لتحسين هذه الاوضاع، وتخفيف وطئتها السلبية قدر المستطاع، والتي من ضمنها قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القاضي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي.

من جانبها تحدثت هورندال عن الجهود التي تقوم بها المملكة البريطانية مع جميع الاطراف لتحقيق الاستقرار والنمو في ليبيا.