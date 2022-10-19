وزير داخلية الدبيبة المكلف يتفقد جهاز مكافحة الهجرة

أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، “بدرالدين التومي”، على أهمية جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وأنه ‏ركيزة مهمة بوزارة الداخلية وله دور كبير في محاربة الجرائم الخطيرة ‏والمنظمة، وتصديه للظواهر السلبية ومكافحة ظاهرة الهجرة.

وقال الوزير، في بيان للوزارة عبر فيسبوك، إن ملف ‏الهجرة يعد موضوعا تضامنيا كونه واجبا وطنيا.، وذلك خلال زيارة تفقدية قام بها ‏لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، رافقه خلالها مدير الإدارة العامة للدعم ‏المركزي، ومدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية.

وشارك في الزيارة رئيس نيابة مكافحة الهجرة ‏غير الشرعية، ومستشار وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ورئيس قسم المراسم ‏والضيافة بمكتب الوزير ، والناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية، وكان في ‏استقبالهم رئيس الجهاز وعدد من الضباط بالجهاز.‏

وتفقد الوزير داخل مركز إيواء المهاجرات غير الشرعيات، وذلك ‏للوقوف على الأوضاع الإنسانية والإمكانيات المتاحة، مستمعاً إلى شروح وافية حول ‏النواحي الإجرائية التي يمر بها المهاجر غير الشرعي.‏

وشدد الوزير على ضرورة احترام حقوق الانسان بما يمليه علينا تعاليم ديننا ‏الإسلامي واحترام القانون الدولي والإنساني والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية.‏

وعقب ذلك قام الوزير بجولة داخل مكتب الترحيل، وأشاد بالنظام والإجراءات ‏المتبعة عملياً حول أعمال الترحيل والربط بين مصلحة الطيران المدني والجوازات ‏والجنسية وقسم الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين.‏

وأكد على أهمية العمل ببرنامج العودة الطواعية والأبعاد القصري ‏شريطة التنسيق الكامل مع القنصليات المعنية.، وانتقل إلى مركز إيواء الأطفال والفئات المستضعفة، مستمعاً إلى ظروفهم، ‏مشدداً على ضرورة معاملتهم معاملة حسنة.‏

وفي ختام الزيارة إطلاع الوزير على التدريبات القائمة حالياً وبرنامجها ‏التعليمي، وأجرى لقاء بمدراء إدارات وفروع ومكاتب الجهاز، مؤكداً ‏على ضرورة تضافر الجهود مع الاجهزة الامنية ومديريات الامن وعلى وجه ‏الخصوص ما يتعلق بالبيانات والمعلومات، مصدراً تعليماته بدعم الجهاز بالاحتياجات والعمل على ‏توفيرها.‏