وزير داخلية الدبيبة المكلف يتفقد جهاز مكافحة الهجرة

أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، “بدرالدين التومي”، على أهمية جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وأنه ركيزة مهمة بوزارة الداخلية وله دور كبير في محاربة الجرائم الخطيرة والمنظمة، وتصديه للظواهر السلبية ومكافحة ظاهرة الهجرة.
وقال الوزير، في بيان للوزارة عبر فيسبوك، إن ملف الهجرة يعد موضوعا تضامنيا كونه واجبا وطنيا.، وذلك خلال زيارة تفقدية قام بها لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، رافقه خلالها مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية.
وشارك في الزيارة رئيس نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومستشار وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ورئيس قسم المراسم والضيافة بمكتب الوزير ، والناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية، وكان في استقبالهم رئيس الجهاز وعدد من الضباط بالجهاز.
وتفقد الوزير داخل مركز إيواء المهاجرات غير الشرعيات، وذلك للوقوف على الأوضاع الإنسانية والإمكانيات المتاحة، مستمعاً إلى شروح وافية حول النواحي الإجرائية التي يمر بها المهاجر غير الشرعي.
وشدد الوزير على ضرورة احترام حقوق الانسان بما يمليه علينا تعاليم ديننا الإسلامي واحترام القانون الدولي والإنساني والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية.
وعقب ذلك قام الوزير بجولة داخل مكتب الترحيل، وأشاد بالنظام والإجراءات المتبعة عملياً حول أعمال الترحيل والربط بين مصلحة الطيران المدني والجوازات والجنسية وقسم الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين.
وأكد على أهمية العمل ببرنامج العودة الطواعية والأبعاد القصري شريطة التنسيق الكامل مع القنصليات المعنية.، وانتقل إلى مركز إيواء الأطفال والفئات المستضعفة، مستمعاً إلى ظروفهم، مشدداً على ضرورة معاملتهم معاملة حسنة.
وفي ختام الزيارة إطلاع الوزير على التدريبات القائمة حالياً وبرنامجها التعليمي، وأجرى لقاء بمدراء إدارات وفروع ومكاتب الجهاز، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود مع الاجهزة الامنية ومديريات الامن وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالبيانات والمعلومات، مصدراً تعليماته بدعم الجهاز بالاحتياجات والعمل على توفيرها.
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