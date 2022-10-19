بوجواري يستقبل سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا خلال زيارتها بنغازي

العنوان – بنغازي

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري اليوم الأربعاء مع سفيرة المملكة المُتحدة كارولين هورندال الدور الذي تقوم به المُنظمات التابعة للأمم المُتحدة والدولية التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في المجالات التعليمية والصحية والبيئية والتدريب والتطوير للعناصر المحلية.

واستعرض بوجوراي وهورندال لنعكاسات الوضع السياسي القائم حالياً على الشأن المحلي للبلديات والخدمات التي تُقدمها للمواطنين وأهمية الجانب الاقتصادي لتحقيق الإستقرار والوصول إلى العملية الإنتخابية .

وأبدت السفيرة سعادتها لزيارة مدينة بنغازي للمرة الثانية وشُكرها للبلدية على حُسن الاستقبال، مؤكدة أنها سوف تُكرر مثل هذه الزيارات لتحقيق تعاون مُثمر في مُختلف المجالات الخدمية والاقتصادية.