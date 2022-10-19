الأحد المقبل عطلة رسمية بمناسبة عيد التحرير

طرابلس 19 أكتوبر 2022 (وال)- أعلنت حكومة الوحدة الوطنية بأن يوم الأحد 23 أكتوبر عطلة رسمية بمناسبة عيد التحرير.

وجاء في قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة رقم (485) لسنة 2022 م “أنه تنفيذًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، ستكون عطلة عيد التحرير للعام 2022 م يوم الأحد الموافق 2022/10/23م في كافة المؤسسات والهيئات العامة، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم”. (وال)

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