دوغاريك: أولوية البعثة الأممية في ليبيا تحديد مسار توافقي نحو انتخابات نزيهة

نيويورك 19 أكتوبر 2022 (وال)- قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي أكد خلال لقاءاته الأخيرة مع الليبيين، أن الأولوية القصوى لبعثة الأمم المتحدة تظل دعم ليبيا هو تحديد مسار توافقي نحو انتخابات نزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح دوغاريك – في إحاطته بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء – أن الأطراف الليبية المختلفة رحبّت بباتيلي مُعربة عن استعدادها للعمل معه لإيجاد حل سياسي للصراع.

وأكد دوغاريك أن المبعوث الأممي يخطط للتشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني ومجموعات الشباب والسيدات من جميع أنحاء ليبيا. (وال)

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