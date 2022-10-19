ناجي مختار: عقيلة صالح والمشري سيلتقيان غدا في المغرب

قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري “ناجي مختار” إن رئيس المجلس خالد المشري سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح غدا الخميس في المملكة المغربية.

وأوضح مختار في لقاء عبر “تلفزيون المسار” أن التوافق بين مجلسي الدولة والنواب أمر مهم لإيجاز كثير من الأمور التي أصبحت ملحة ومن ضمنها المناصب السيادية.

وأضاف: “نعلم أن كثيرا ممن يتقلدون المناصب السيادية أنهوا المدة المخصصصة لهذا المنصب وأصبحت تحتاج إلى تجديد، وهناك بعض المناصب السيادية تعاني من الانقسام وبالتالي فإن توافق المجلسين يأتي بغرض إنجاز القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات وأيضا لاختيار من يتقلد المناصب السيادية وفقا لاتفاق الصخيرات الذي وضع آلية تتم بتوافق المجلسين لإنجاز هذا الاستحقاق وهو اختيار المناصب السيادية السبعة في ليبيا.

وأكد مختار أن هذه المناصب لا تقل أهمية عن الحكومة وتؤثر بشكل مباشر في الحياة اليومية.