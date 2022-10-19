النائب العام يأمر بحبس المراقب المالي بالسفارة الليبية في المغرب



أمرت النيابة العامة في ليبيا مساء الأربعاء، بحسب بيان صدر عن مكتبها، بحبس القائم بمهام المراقب المالي بالسفارة الليبية في المغرب احتياطيا بتهمة الفساد المالي.

ومن بين التهم المنسوبة للمتهم؛ الحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام وتعمد تزوير مستندات بقصد تحقيق منافع مادية بلغت قرابة 228 ألف يورو.

يذكر أن مكتب النائب العام يصدر منذ فترة أوامر بالحبس الاحتياطي لعدد كبير من الموظفين بالسفارات الليبية بالخارج لقيامهم بإخلالات مالية وتعمدهم الإضرار بالمال العام.