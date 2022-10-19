قشوط: عرض الجيش الليبي لوحداته يؤكد أنه قادر على حماية مقدرات ليبيا

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي محمد قشوط إن عرض الجيش الليبي لوحداته في سبها يؤكد أنه قادر على حماية مقدرات ليبيا في الساحلوالصحراء وأنه صاحب الكلمة الفصل في المسائل التي تخص الأمن القومي للبلد والحفاظ على ثرواتها البحرية والبرية.

وأضاف قشوط في تصريحات صحفية “في الاحتفالات السابقة كان من بنغازي لأنها شرارة الحرب ضد الجماعات الإرهابية لكن في هذهالمرة جاء من الجنوب ليوضح لبعض الدول الإقليمية أن التلويح بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي ليس بالأمر اليسير“.

وأشار الباحث السياسي إلى أنه قد يكون هناك خطوات مدروسة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية خلال الأيام القادمة قد تسهم فيوضع حلول عاجلة للأزمة السياسية الليبية تتوافق مع وجهة وتطلعات الشعب الليبي.

هذا واحتفى سكان جنوب ليبيا بزيارة المشير حفتر وزيارة اللجنة العسكرية في أغلب ميادين المناطق التي شهدت احتشادًا كبيرًا من أغلبمكوناته.

يذكر أن الجيش الليبي بمساندة الأهالي تمكن من تحرير قاعدة تمنهنت الجوية في 26 مايو من العام 2017 لتتحرك وحداته إلى مدنمرزق والشريط الحدودي لضرب الخطوط الأخيرة للتنظيمات الإرهابية ليعلن بعدها الجيش الوطني تحرير كامل الجنوب في 18 يونيو منذات السنة.