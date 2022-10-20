الصغير: ندعو إلى التفاؤل إزاء اجتماع “صالح والمشري” في المغرب

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير، إن اللقاء بين رئيسي مجلس الدولة والنواب في المغرب، يأتي في سياق المشاورات حول المناصب السيادية.

وأعرب الصغير في تصريحات صحفية، عن تفاؤله إزاء اللقاء، مؤكدًا وجود مؤشّرات للوصول إلى نتائج إيجابية بين المجلسين.

وأضاف أن اللقاء سيتطرق أيضا إلى المسار الدستوري ومناقشة النقاط العالقة في القاعدة الدستورية، متابعاً أن “مجلسي النواب والدولة يمتلك كل منهما رؤية مختلفة فيما يخص القاعدة الدستورية ونتوقع التوافق بينهما خلال الفترة القادمة”.