توثق الحرب على الإرهاب ببنغازي.. قبول 16 فيلمًا بمسابقة “برنيتشي” للأفلام الوثائقية

أخبار ليبيا 24

قبلت لجنة تحكيم مسابقة “برنيتشي” للأفلام الوثائقية القصيرة 16 فيلمًا فيما تم استبعاد خمسة أخرى لاحتوائها على مشاهد تمثيلية، وفق ما كشف عنه رئيس اللجنة إبراهيم عامر.

وقال عامر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن اللجنة اختارت 16 فيلمًا للتقييم واستبعدت خمسة أخرى لاحتوائها على مشاهد تمثيلية مخالفة للشروط”.

وأضاف، أن “جميع الأفلام التي داخل التقييم من أرض الواقع، تُوثق فترة من تاريخ ليبيا وبنغازي بشكل خاص”. وقال، “هذا معيار أساسي في الاختيار”.

وأكد لجنة تحكيم مسابقة “بارنيتشي” للأفلام الوثائقية القصيرة على حرص اللجنة على انتقاء الأفضل، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين يستحقون الجائزة لهذا العمل البطولي. وأردف، “لكن في النهاية هي مسابقة ولا بد من اختيار 5 فائزين”.

وقال عامر، إن “اللجنة راعت السرية التامة في الاختيار، حتى أننا لم نبلغها للجنة العليا. سنقوم بإعلانها في حفل رسمي الخميس”.

وتهدف المسابقة إلى توثيق مرحلة القضاء على الإرهاب التي خاضتها القوات المسلحة والقوة المساندة، واشترطت على أن تكون المشاركة تحتوي على لقطات حيّة من المعارك في بنغازي أو درنة أو غيرها من تراب الوطن.

ويمكن أن يتشارك أكثر من متسابق في إعداد العمل الواحد، ويجب أن يعبر الشريط القصير عن حكاية تعكس الحدث الذي تم توثيقه، والأخذ بعين الاعتبار أنه لم يسبق نشرها من قبل. كما يمكن المشاركة بأكثر من عمل، وأن تتراوح مدة العرض من 5 إلى 20 دقيقة.