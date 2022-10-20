لطفي الحراري يمثل ليبيا في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بطاجيكستان

مثّل لطفي الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة المؤقتة، ليبيا في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الأمن وإدارة الحدود لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين والمنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنباي.

وقالت حكومة الوحدة في بيان إن “اللواء لطفي الحراري ألقى كلمة ليبيا في هذا المؤتمر، حيث استعرض فيها جهود ليبيا في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله على المستويين الإقليمي والعالمي، وأهم التحديات التي تواجه ليبيا ومحيطها الاقليمي والمجتمع الدولي، مؤكداً على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة لمنع التهديدات الإرهابية وإضعافها بفاعلية أكبر” بحسب البيان.

ووفقا للبيان، تطرق الحراري إلى الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب وبؤره متطرقاً إلى دور ليبيا في القضاء على التنظيمات الإرهابية وبالأخص تنظيم الدولة “داعش” وغيرها من المنظمات في كافة أنحاء البلاد بالسنوات الماضية.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لتحسين الضوابط الحدودية والجمركية من أجل منع وكشف حركة الإرهابيين، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة التقليدية، والمتفجرات، والأسلحة النووية والكيميائية، والمواد البيولوجية أو الإشعاعية، كما سيدعم المؤتمر كذلك تنفيذ تدابير إضافية بشأن أمن الحدود وإدارتها، والعدالة الجنائية، وتبادل المعلومات وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين.

يذكر أن تقارير دولية وحقوقية أدانت الحراري والذي يعد الذراع اليمنى ونائب رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، في تورطه بعدد من الجرائم بطرابلس خاصة بحق السكان في منطقة أبوسليم.