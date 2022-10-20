“الوطنية للنفط” تعقد اجتماعاً موسعا حول رقمنة المعلومات

الوطن|رصد

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعًا، أمس الأربعاء، في مكتب مدير عام الحاسب الآلي والاتصالات، حول رقمنة الأشرطة المغناطيسية و المعلومات الورقية في المؤسسة.

وضم الاجتماع كلًّا من كبير المستشارين في مجال المشاريع الاستراتيجية و تفادي المخاطر، عمران أبو خريص، ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير للأبحاث الهندسية و تقنية المعلومات خالد المفتي، ورئيس لجنة إدارة شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي، بالإضافة إلى مجموعة من مدراء الإدارات والمشاريع.

واستعرض النقاش -وفقا لما أعلنته المؤسسة عبر فيسبوك-، متطلبات استكمال المتطلبات الرقمية، للانتهاء من رقمنة كافة الأشرطة المغناطيسية والمعلومات الورقية بالمكتبة الفنية، والحفاظ على كافة معايير الأمن والسلامة المهنية.

واتفق الحضور على انطلاق عمل الفريق المكلف بدراسة نقل وتطوير المكتبة الفنية ومحتوياتها والأرشيف للمؤسسة وشركاتها، برئاسة محمد قريميدة عضو لجنة إدارة شركة شمال أفريقيا.

وأضافت المؤسسة أنه جرى “الاتفاق على دراسة واستطلاع حجم رقمنة المعلومات الفنية بالشركات النفطية، والعمل عليدى جعلها وفق المعايير العالمية، التي تتيح للتطبيقات الهندسة النفطية و تطوير الاحتياطي التفاعلي مع محتوياتها”

وتابعت: “كما اتفق الحاضرون على إجراء تحليل لحجم البيانات والمعلومات بالشركات وعرض النتائج علي اللجنة العليا للتحول الرقمي و مدراء المعلومات الفنية للمؤسسة وشركاتها في شركة الخليج العربي بنغازي، بالإضافة إلى معالجة مختنقات آلية العمل الحالي لنسخ الأشرطة المغناطيسية والبدء في حفظ نسخة احتياطية من المعلومات المخزنة في بيئة رقمية حديثة في مكان احتياطي آخر”.