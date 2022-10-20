السفيرة البريطانية تبحث مستجدات الأوضاع مع 5 أحزاب سياسية 

الوطن|رصد

أجرت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، اجتماعًا، أمس الأربعاء، مع رؤساء وممثلي 5 أحزاب سياسية في ليبيا؛ للتشاور حول مستجدات الأوضاع.

وشملت الأحزاب كلًّا من: الحزب الاتحادي الوطني، وحزب ليبيا للجميع، والحزب المدني الديمقراطي، وحزب ليبيا الكرامة.

وقال حزب ليبيا للجميع عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، إن الهدف من اللقاء الذي جرى خلال زيارة “هيلين” لمدينة بنغازي، هو التباحث وتبادل وجهات النظر مع جميع الأطراف والجهات.

وأكد رئيس الحزب عاشور شوايل أثناء اللقاء، على ضرورة العمل والتعاون المشتركين من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي، وعبر تفعيل دستور الاستقلال غير المعدل، والتوجه نحو صناديق الاقتراع.

ولفت شوايل على الدور البريطاني الهامّ لمعالجة الأزمة الليبية والانسداد السياسي والدستوري في البلاد، بغية الذهاب نحو انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في أقرب وقت ممكن.