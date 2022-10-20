السلامي: خطوات “باتيلي” صحيحة وعليه الانتقال إلى المرحلة التالية

الوطن|رصد

اعتبر أستاذ العلاقات الدولية مسعود السلامي، أن خطوات المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي، هي خطوات مقبولة حتى اللحظة، حيث إنه يحاول تكوين صورة عامة عن الوضع في ليبيا، ويريد معرفة مطالب المؤسسات السيادية.

وقال السلامي في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن” إن صحة تلك الخطوات يتجسد في تنويعه للقاءاته مع القيادات الليبية المختلفة، نظراً لأن الأزمة الليبية ذات تقاطعات سياسية عسكرية اقتصادية؛ لذلك قام بالاجتماع بجميع ممثلي هذه القطاعات، وتوخى التنوع لتلمّس حدود الأزمة، بالإضافة لاجتماعه بقيادات الشرق والغرب لوجود بعد مناطقي للأزمة.

وأضاف: “الاجتماع بجميع هؤلاء جزء من مسؤوليته، وهو أراد أن يبدأ بداية صحيحة غير متسارعة، ولكن عليه الانتقال إلى المرحلة الثانية فالثالثة، وعدم مرواحته مكانه، حتى لا بقع في فخ التجاذبات السياسية المفضية للفوضى، الأمر الذي قد يؤدي إلى فشله.