النيابة تأمر بحسب موظفين بمصرف الصحارى بسبب هذه التهم

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أمرت النيابة العامة بحبس موظفين سابقين وحاليين بمصرف الصحارى احتياطيا على ذمة التحقيق قضية فساد المالي وتزوير.

وأوضح مكتب النائب العام أن صدر ضدهم أمر الحبس هم مدير سابق لوكالة مصرف الصحارى عين زارة وموظف قائم على إدارة المقاصَّة الإلكترونية ورئاسة قسم الحسابات الجارية.

ويشمل أمر الحبس رئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف حاليا ورئيس قسم الخزينة في السابق ومراجع مالي سابق.

وقال المكتب، “إن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس، تولى مباشرة إجراءات التحقيق في العمليات المصرفية المشبوهة التي تضمَّنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف”.

وأضاف، أن “في مواجهة عدد من العاملين اتضح أنهم أتوا سلوكا لا ينسجم مع موجبات الوظيفة؛ فألحق ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة ترتَّب عن تعمّدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون ونصف دينار ليبي إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى؛ والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي”.

وذكر المكتب، أن “زوجة رئيس قسم الخزينة المتهم، استلمت نقد مسيل خارج المصرف المرسل إليه وبلغ مليونا ونصف دينار، إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها”.

وقال مكتب النائب العام، إن “أمام قيام الأدلة الكافية على صحة الواقع وإثبات أركان النماذج التجريمية التي يندرج سلوك المتهمين تحت طائلتها؛ انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة الماثلين احتياطياً على ذمة القضية”.