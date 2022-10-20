“نوفا”: اجتماع فني مع مصر وتركيا بشأن ليبيا الأسبوع المقبل

قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء إن الاجتماع الفني الدولي المقبل لمناقشة الأزمة الليبية، سيعقد في العاصمة البريطانية لندن، في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر.

وحسبما ذكرت مصادر ليبيبة لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فمن المقرر أن يحضر الاجتماع المبعوثون الخاصون لثلاثة دول غربية لهم حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهم فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب إيطاليا وألمانيا، الدولتين الأوروبيتين الأكثر مشاركة في الملف الليبي، بالإضافة إلى مصر وتركيا، الدولتين الرئيسيتين وزعيمة الجبهتين المتعارضتين في ليبيا.

وتابعت: بالنسبة لإيطاليا، يجب أن يكون الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى ليبيا، حاضرًا.

وواصلت: “تأتي المشاورات بعد مرحلة برلين في 8 و 9 سبتمبر، والتي تُعقد دائمًا تحت ما يسمى بتنسيق P3 + 2 + 2، ومذكرة التفاهم بشأن الهيدروكربونات التي وقعتها تركيا وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس في 3 أكتوبر، والتي كانت محل انتقاد شديد من قبل مصر”.