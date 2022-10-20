حكومة الوحدة تخصص 31 أكتوبر من كل عام يوما لوفاء أهل القرآن

أخبار ليبيا 24

قال عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة إن الحكومة خصصت يوم 31 أكتوبر من كل عام “يوم وفاء لأهل القرآن”، مشيرًا إلى أن ذلك يوافق يوم اعتماد “مجمع القرآن الكريم”.

وأشار الدبيبة، في كلمة خلال المؤتمر الدولي لرسم وضبط المصاحف وخطها ومعرضها الفني في طرابلس، إلى إنشاء متحف ليبيا للقران الكريم.

وأوضح أن المتحف، سيضم مخطوطات القرآن الكريم التي كتبت بخط اليد لمدة يزيد عمرها عن ألف عام وأكثر.

كما أشار الدبيبة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي لأكاديمية القرآن التي تعنى بتعليم كتاب الله تعالى وفق المناهج العلمية.

وأنشأت حكومة الوحدة، مجمعا للقرآن الكريم، وحددت له بعض الاختصاصات، والتي من بينها إعداد لائحة تنظم عمل النساخ والخطاطين المصحف الشريف تكون محل إجماع من جميع المختصين.