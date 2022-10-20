مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تبحث مع نظيرها القطري القضية الليبية

عقدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف مع نظيرها القطري محمد الخليفي، اجتماعا في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنه جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الخليفي خلال الاجتماع، على موقف دولة قطر الثابت والداعم للحوار وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات الإقليمية، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، شارك بالاجتماع.