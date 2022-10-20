النائب العام يأمر بحبس القائم بمهام المراقب المالي في السفارة الليبية بالمغرب

الوطن|رصد

أمر النائب العام الليبي بحبس القائم بمهام المراقب المالي لدى السفارة الليبية في المغرب؛ بعد ثبوت تورّطه في جريمتي الانتفاع غير المشروع والإضرار بالمال العام.

وقالت النيابة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، إنّ المتهم قام بتزوير “مستندات عرفية بقصد تحقيق منافع مادية، بلغت مائتين وسبعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعين يورو”.

وأكّدت النيابة أن مواجهة المتهم بواقعات الانتفاع غير المشروع جاءت بعد الاطلاع على تقارير الجهة الرقابية، مدعّمةً بالأدلة التي أدانت المتهم.