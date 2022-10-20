السفيرة البريطانية تبحث حل الأزمة الليبية مع 5 أحزاب سياسية 

التقت هيلين وينترتون سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا رؤساء وممثلي 5 أحزاب سياسية في ليبيا، هي أحزاب “ليبيا للجميع، والحزب الاتحادي الوطني، وحزب ليبيا الكرامة، والحزب المدني الديمقراطي”.

ويأتي هذا اللقاء خلال الزيارة التي تقوم بها هيلين لمدينة بنغازي من أجل التشاور وتبادل وجهات النظر مع كافة الأطراف والجهات، وفق ما نشره حزب ليبيا للجميع عبر صفحته الرسمية بفيسبوك.

وقال عاشور شوايل وزير الداخلية الأسبق ورئيس حزب ليبيا للجميع أنه أكد خلال اللقاء على أهمية التعاون والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار والوئام المجتمعي من خلال تفعيل دستور الاستقلال غير المعدل والانطلاق صوب الاستحقاق الانتخابي وفق إطار دستوري متين.

وأكد شوايل على أهمية دور المجتمع الدولي لا سيما المملكة المتحدة في حل الأزمة الليبية عبر المساهمة في معالجة الانسداد السياسي والدستوري للوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المباشرة والمتزامنة في أقرب الآجال.