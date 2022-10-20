المعداني يوجه بصيانة فرع «الجوازات» في سرت وإنشاء صالة للسيدات

ووجه عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني بإجراء صيانة شاملة لمقر فرع مصلحة الجوازات والجنسية في المدينة.

جاء ذلك خلال زيارته الفرع أمس الأربعاء، رفقة عضو المجلس مخلوف حامد، حيث كلف بإنشاء صالة خاصة للسيدات في الفرع.

واطلع المعداني خلال الزيارة على المشكلات التي تواجه سير عمل المصلحة، مشيرا إلى أهميتها للمواطنين، لما تقدمه من خدمات لهم، إضافة إلى الوافدين من العرب والأجانب.

وصرح رئيس فرع المصلحة بسرت عميد فتحي الرغيوي، إلى «بوابة الوسط»، بأن الفرع أصدر خلال العامين 2021 و2022 أكثر من 17 ألف مستند سفر.