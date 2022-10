الشركسي: الأتراك يحاولون فرض أمر واقع استغلالًا وقحًا لهشاشة الدولة الليبية وانعدام الشرعية

ليبيا – اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن الأتراك يحاولون فرض أمر واقع، استغلالًا وقحًا لهشاشة الدولة الليبية وانعدام الشرعية، بحسب قوله.

الشركسي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الأدهى والأمر يعتبرونها شراكة، شراكة بالإملاءات والأوامر وبعث المرتزقة وتدجيج الوطية بالأسلحة. أي شراكة هذه؟ هذه ليست شراكة هذه خسة وعمالة سمح لكم بها أراذل القوم من بني جلدتنا”.

وأضاف: “المرتزق مرفوض سواء كان روسي أم تركي، فرض الإملاءات والاتفاقات بقوة الأمر الواقع في غياب الشرعية مرفوضة، أنا على يقين بأنّه سواء طال الزمن أم قصُر (لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله)”.

