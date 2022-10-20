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لملوم: ارتفاع نسبة البلاغات الواردة من أهالي المهاجرين غير الشرعيين

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكّد رئيس مؤسسة “بلادي” لحقوق الإنسان، طارق لملوم، ارتفاع نسبة البلاغات المقدّمة من أسر المهاجرين بعد فقد الاتصال معهم عند وصولهم إلى الأراضي الليبية.

وتوقّع لملوم في تصريحات صحفية، وقوع هؤلاء المفقودين في قبصة مافيات الاتجار بالبشر، التي تعتمد حكومة الدبيبة على جزء منها في صراعها السياسي مع الأطراف الأخرى.

واتّهم لملوم الحكومة بترك كبار المُهربين، والاكتفاء بالقبض على صغارهم، مما يزيد تلك المافيات وحشية، وتماديا في انتهاكات حقوق الإنسان، على حدّ تعبيره.

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الوطن الليبية

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