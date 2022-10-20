حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 20 أكتوبر 2022)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، ترواح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 22 و28 درجة مئوية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خصوصا على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت، بني وليد وأبونجيم والمناطق المجاورة لها، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء تتكاثر السحب على معظم المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خصوصا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و26 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

تتكاثر السحب على معظم المناطق، مع سقوط أمطار متفرقة على الحمادة وسبها والمناطق المجاورة لها، تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.