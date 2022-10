مراقب تعليم تاجوراء: نعاني من اكتظاظ الفصول ونقص المقاعد الدراسية

ليبيا – أكد مراقب تعليم بلدية تاجوراء عبد الباسط النعاس أن مراقبة التعليم تواجه إشكالية اكتظاظ الفصول ونقص المقاعد الدراسية في المدارس في التعليم الأساسي والثانوي.

النعاس وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أوضح أن عدد الطلبة داخل الفصل الواحد ببعض المدارس وصل إلى 60 طالبًا ما يؤثر سلبًا على العملية التعليمية.

وأشار إلى أن عدد الطلبة المسجلين في المراقبة تجاوز 65 ألف طالب، وعدد المعلمين 8,991 معلمًا ومعلمة، وعدد المدارس 75 مدرسة.

وأكد وجود نقص في التخصصات العلمية بالمرحلة الثانوية.

وأضاف: “افتُتحت هذا العام مدرسة جديدة، ومع الأسف لا يوجد بها معلمون، ونشيد بجهود معلمي العقود، رغم عدم حصولهم على رواتبهم منذ العام 2014، إلا أنهم قاموا بدور كبير في حل إشكالية نقص المعلمين”.

وواصل حديثه: “راسلنا كل الجهات المعنية من مصلحة مرافق تعليمية ورقابات لتوفير احتياجات المدارس من مستلزمات، ونأمل توفرها”.

وتابع النعاس حديثه: “ما زال أولياء الأمور يبحثون عن مدارس لتسجيل أبنائهم، خاصة المرحلة الثانوية”.

ولفت النظر إلى أن توفير فصول متنقلة هو حل مؤقت لإشكالية نقص الفصول، مؤكدًا أن بلدية تاجوراء بها عدد كبير من العائلات المهجرة.

وبين أن العملية التعليمية انطلقت رغم كل الظروف سالفة الذكر، معربًا عن أمله بأن تقوم الجهات ذات العلاقة بالعمل على حل المشاكل التي تواجه البلدية.

النعاس أشار إلى أن العمل على إنشاء 7 مدارس الفترة القادمة من ضمن الخطط الاستراتيجية المتخذة من البلدية، معربًا عن أمله بالوصول إلى حلول عاجلة لإشكالية الاكتظاظ ونقص الإمكانيات.

