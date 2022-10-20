ليبيا تشارك في مؤتمر دولي حول الأمن وإدارة الحدود لمكافحة الإرهاب

أخبار ليبيا 24

شاركت ليبيا في المؤتمر الدولي رفيع المستوى تحت شعار “التعاون الدولي والإقليمي في الأمن وإدارة الحدود لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين” والمنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنباي.

وبحسب بيان حكومة الوحدة الوطنية ترأس الوفد الليبي، اللواء لطفي الحراري، رئيس جهاز الأمن الداخلي.

وتشارك ليبيا في أعمال المؤتمر الذي استمر على مدى يومين بمشاركة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، وبحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف ، بما في ذلك وزراء عدة حكومات وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين.

واستعرض الحراري في المؤتمر جهود ليبيا في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله على المستويين الإقليمي والعالمي، وأهم التحديات التي تواجه ليبيا ومحيطها الاقليمي والمجتمع الدولي.

وأكد الحراري على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة لمنع التهديدات الإرهابية وإضعافها بفاعلية أكبر.

وتطرق الحراري إلى الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب وبؤره ودور ليبيا في القضاء على التنظيمات الإرهابية وبالأخص تنظيم “داعش” وغيرها من المنظمات في كافة إنحاء البلاد على طوال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لتحسين الضوابط الحدودية والجمركية من أجل منع وكشف حركة الإرهابيين، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة التقليدية، والمتفجرات، والأسلحة النووية والكيميائية، والمواد البيولوجية أو الإشعاعية.

كما سيدعم المؤتمر تنفيذ تدابير إضافية بشأن أمن الحدود وإدارتها، والعدالة الجنائية، وتبادل المعلومات وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين.