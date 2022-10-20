“عمل الدبيبة”: العابد يتفق على توقيع مذكرة تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة المؤقتة علي العابد مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “مارك أندري فرانش” سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي UNDP.

وقالت وزارة العمل في بيان إن هذا جاء خلال اجتماع عقده العابد، مع “مارك”، في وزارة الخدمة المدنية الأربعاء، إذ أكد الوزير خلاله على أهمية التنسيق للاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التدريب، وتنمية القدرات في المجالات المهنية والحرفية، التي يتطلبها سوق العمل المحلي.

وبحسب البيان، تطرق الاجتماع إلى التعاون في تنفيذ برنامج المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج وأيضًا توطين عدد من البرامج والمشاريع التدريبية في المنطقتين الشرقية والجنوبية ومنها برنامج توياتا في مدينة سبها، إضافةً إلى تفعيل الشراكة مع الوزارة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التسهيلات المالية لتقديم التدريب والدعم في المشاريع الصغرى والمتوسطة.

ومن جانبه أشاد “مارك أندري فرانش” على التعاون من جانب وزارة خصوصا في برامج التدريب المهني وأيضًا برنامج الإدماج، مُشدّدًا على أن هذا لن يتم إلا عبر برامج الإدماج الاقتصادي، وفق البيان.

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة والبرنامج لتنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع، بحسب البيان.