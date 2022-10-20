تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

العنوان-طرابلس

تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي من ليبيا، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتكون السماء، اليوم الخميس، في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصةً على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت، بني وليد وأبونجيم والمناطق المجاورة لها مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22- 27)مْ.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20-26)مْ.

أما الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تتكاثر فيها السحب على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة على الحمادة وسبها والمناطق المجاورة لها تصحبها خلايا رعدية.

والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25-28)مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلي قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحياناً على الواحات والسرير.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-28)مْ.