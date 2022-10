المريمي: البرلمان على استعداد لدعم باتيلي بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي

ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن مجلس النواب على استعداد لدعم مهمة المبعوث الأممي في ليبيا، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي ومحاربة الإرهاب في ليبيا.

المريمي وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي يبث على قناة “الغد”، أشار إلى أن ليبيا تحتاج إلى البعثة الأممية والمبعوث الأممي من أجل الوصول إلى توافق بين الأطراف المتصارعة، والتوافق حول القاعدة الدستورية وإقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية.

