بوراص: لا بد من دعم توجه الخارجية الأمريكية بخصوص ترك الأجندات

الوطن / رصد

قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، إنّ ما صرّحت به مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية “باربرا ليف” خلال زيارتها لمصر يخدم مصلحة ليبيا، ويحترم سيادتها، مشيرةً إلى أنّ هذه التصريحات تحاول أن تضع حدًّا للدول التي تحاول أن تكون وصية على الدولة الليبية من خلال الحشد الدولي لأجندات معينة وغير مرغوبة عند الليبيين.

وأكّدت بوراص على ضرورة دعم “باربارا ليف” فيما يتعلق بترك الأجندات، التي تعزز الانقسام السياسي، والعمل على توحيد الجهود الدولية لدعم المبعوث الأممي الجديد “باثيلي” الذي يحرص على مساندة اللبيين في مشروعهم الانتخابي، وتسريع إجراء هذه الانتخابات التشريعية والرئاسية.