امطير: محافظ مصرف ليبيا هو صمام الأمان إلى الآن

انضمت آمنة امطير عضو مجلس الدولة الاستشاري، إلى ثلة المدافعين عن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي والداعمين لبقائه في منصبه زاعمة أنه صمام الأمان الوحيد حتى الآن.

وكتبت امطير في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك، “صمام الأمان إلى الآن محافظ مصرف ليبيا المركزي”

وكان محمد الهنقاري المحلل السياسي لقنوات الإخوان، والمؤيد للاحتلال التركي للمنطقة الغربية محمد الهنقاري، قد دافع عن محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، في تغريدة عبر “تويتر”، قال فيها إن “التضحية بالمحافظ الصديق الكبير يعني تضحية برزق وأموال الشعب الليبي”.

وأضاف: “يكفي أنه حافظ على عدم انزلاق الدولة نحو الإفلاس والتسول أمام البنوك الدولية في ظروف غير اعتيادية، ومستقرة بحكم الانقسام والحروب ومراكز القوى ودفع الشعب الليبي ثمن هذا الصمود في الحفاظ على ماله”.