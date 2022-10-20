تبون يتسلم أوراق اعتماد سفير ليبيا الجديد لدى الجزائر

تسلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أوراق اعتماد سفير ليبيا الجديد لدى الجزائر صالح همة محمد.

وحضر المراسم، اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، حسب بيان الرئاسة الجزائرية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

كما تسلم تبون أوراق اعتماد سفراء سويسرا والنرويج والسودان وعمان.

تبون: الحل في ليبيا يمر عبر الانتخابات

وجدد تبون موقفه الداعم لإجراء الانتخابات في ليبيا، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة الجزائر يوم 12 أكتوبر الجاري، قائلا إن «كل الأصدقاء في أوروبا وخارجها وحتى الأشقاء، تيقنوا اليوم بأن الحل في ليبيا يمر حتمًا عبر الانتخابات ووفق ما يقرره الليبيون أنفسهم، ودون تدخل من أي طرف».

– تبون: كل أصدقاء الجزائر في أوروبا وخارجها أيقنوا أن الانتخابات الليبية هي الحل

– المنفي: نعول على دور الجزائر المهم في موقف موحد خلال القمة العربية

– تبون: نأمل نهاية «مأساة الليبيين» في العام 2023

من جانبه، أعرب المنفي عن تطلعه إلى «دور الجزائر المهم، خصوصًا في القمة العربية» المقبلة، وذلك من أجل «خروج موقف عربي موحد بشأن ليبيا»، مؤكدا أهمية الانتخابات والقاعدة الدستورية كبداية «للوصول إلى الاستقرار بالنسبة للشعب الليبي».