الأسود: المطلوب رفع قيمة الرواتب وحماية الطبقات الهشة والضعيفة مع انخفاض القوة الشرائية للدينار 70%

ليبيا – أعرب المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود عن النتائج الإيجابية لرفع قيمة الرواتب في ليبيا.

الأسود وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” قال: “مع انخفاض القوة الشرائية للدينار 70% المطلوب رفع قيمة الرواتب وحماية الطبقات الهشة والضعيفة، خاصة أن 30 % من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام”.

وأشار إلى أن الرواتب الشهرية تجذب العديد من الخريجين الى الوظائف الحكومية، وظلت الحكومة الليبية هي الموظِّف الأول نحو عقد من الزمن، “وهي ثقافة مجتمعية سائدة بأن العمل الحكومي هو الأساس”، على حد قوله.

