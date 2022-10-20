الأرصاد الجوية: احتمالية سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق

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أظهرت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، ترواح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 22 و28 درجة مئوية مع استمرار فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي.

كما أوضح المركز أنّ السماء قليلة السحب، في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، وتتكاثر أحيانا على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت، وبني وليد وأبونجيم والمناطق المجاورة لها، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.

وتوقع المركز تكاثر السحب في مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خصوصا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و26 درجة مئوية.

كذلك بيّن المركز تكاثر السحب في مناطق الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، مع سقوط أمطار متفرقة على الحمادة وسبها والمناطق المجاورة لها، تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.

وتوقع المركز أنّ في مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة ستكون السماء صافية إلي قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحيانا على الواحات والسرير، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.