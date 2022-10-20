الحويج يتابع المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية

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تابع وزير الاقتصاد والتجارة وبحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، آلية عمل المنظومة الالكترونية للخارطة الاستثمارية، والتي توفر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المعتمدة.

جاء ذلك خلال ترأس، الحويج، اجتماعاً ضمّ وكلاء الوزارة للشؤون التجارية، والاقتصادية، والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة واللجنة المكلفة بإعداد المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية.

وبحسب بيان الوزارة، الأربعاء، تم خلال الاجتماع الاطلاع على عرض مرئي يوضح المراحل المنجزة بمشروع الخارطة الاستثمارية وخطة عمل اللجنة في استكمال المشروع.

وأشاد الحويج، بجهود اللجنة في إعداد المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية ومتابعتها لحصر الفرص الاستثمارية بكافة المناطق بالتنسيق مع البلديات والمراكز والهيئات ذات العلاقة بالقطاعات المستهدفة بالخارطة.

ودعا، الحويج، رئيس وأعضاء اللجنة لاستكمال الزيارات بكافة المناطق ومتابعة حصر الفرص الاستثمارية مع البلديات الأخرى بأقرب وقت.

وشدد وزير الاقتصاد والتجارة، على إدراج طرق تجارة العبور المستهدفة بخطة الوزارة لتنويع الاقتصاد الوطني وربطها مع المناطق الخاصة والحرة بالخارطة الاستثمارية.

وأشار الحويج إلى أن اعتماد المشاريع الاستثمارية سيتم وفق المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية.