الرميح: يجب التخلص من الوجوه البائسة حتى نستعيد سيادة واستقرار ليبيا

أكد مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، أنه يجب التخلص من الوجوه البائسة حتى نستعيد سيادة واستقرار ليبيا.

وقال الروميح، في تصريحات تلفزيونية: “القاعدة الدستورية الناتجة عن مؤتمر المسار الدستوري متينة وتحصلت على 250 ألف توقيع من المواطنين بشهادات محرر عقود، وإذا كان باثيلي يريد قاعدة دستورية فالآن هناك مسار دستوري، وتشرفت من اللجنة التحضيرية أن أكون عضوًا في هذا المسار”.

وأضاف “هذا المسار الدستوري تم الإعلان عنه في مؤتمر كبير بفندق كورنثيا في طرابلس يوم 3 أغسطس 2022، والأساس الدستوري الآن موجود وتم إيداع نسخة من هذه القاعدة في الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، وتم تسليم نسخة من هذه القاعدة إلى المشري وعقيلة ومفوضية الانتخابات”.

وتابع “لدينا الآن قاعدة دستورية يجب على الجميع محليًا ودوليًا وإقليميًا دعم انتخابات رئاسية برلمانية، ويجب التخلص من هذه الوجوه البائسة لكي نستعيد سيادة واستقرار وكرامة الدولة الليبية”.