ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي وئام المصراتي أن رفع الحد الأدنى إلى ألف دينار يمثل زيادة بطريقة شعبوية وغير مبنية على دراسة مجلس التخطيط العام بشأن القانون الموحد.

المصراتي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، قال: “هناك زيادة في عدد موظفي الدولة إلى 2.3 مليون موظف بشكل عبثي، مما أنهك الاقتصاد“.

ودعا المصراتي إلى ضرورة تقليص الكادر الوظيفي إلى 600 ألف موظف حكومي، حتى يتسنى زيادة الرواتب بالشكل المطلوب، لافتًا النظر إلى أن فوضى التعيينات طرأت على قطاع الدولة، ورُفع عدد العاملين من 900 ألف موظف عام 2010 إلى 2.4 مليون موظف حكومي منتصف عام 2022.

Shares

The post المصراتي: من الضروري تقليص الكادر الوظيفي إلى 600 ألف موظف حتى يتسنى زيادة الرواتب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية