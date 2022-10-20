الرابطي: ليبيا اليوم تحت وطأة المصالح المؤقتة

الوطن|رصد

قال الناشط السياسي، خميس الرابطي، إنّ واقع الوضع الليبي في عهد باتيلي مازال غير معروف، حيث إنّ الأحداث الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف الليبي متغيرات وليست ثوابت.

وأضاف الرابطي أنّ ليبيا اليوم تحت وطأة المصالح المؤقتة، حيث إنّ “الميل التركي الأميركي لجانب سلطات طرابلس لن يكون إلا مؤقتا لمصالح مؤقتة”، مشيرًا إلى أنّ اختيار المبعوث الأممي الجديد ليكون من أفريقيا “يراد منه تجميد الملف الليبي حتى في ملف الانتخابات، إلى حين وضوح مصالح الفاعلين الكبار في المنطقة”.

وأعلن الرابطي عن استمرار باتيلي في عقد اجتماعات ولقاءت لأجل فهم الملف الليبي على أكمل وجه، كمن سبقه من المبعوثين.