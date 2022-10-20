ليبيا تشارك في ورشة عمل حول الأمن الغذائي والأمن الطاقي في شمال أفريقيا

بطلب من اللجنة المشكلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 62 لسنة 2022م بشأن التنسيق والتواصل مع مكتب اللجنة الاقتصادية لشمال أفريقيا، أقيمت ورشة عمل بعنوان الأمن الغذائي والأمن الطاقي في شمال أفريقيا في خضم الأزمة العالمية متعددة الأوجه.

شارك وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة سعد الحنيش، بحضور مدير إدارة مكتب تمكين المرأة صباح عبدالله، ومدير إدارة الموارد البشرية عادل كشير، والدكتور خالد الصويعي خبير في إدارة الازمات الاقتصادية والمالية، والدكتور فرج السائح خبير السياسات والدراسات الاستراتيجية، والدكتور خليل السمرائي استشاري المياه والدراسات الجيولوجية، عبر تقنية الفيديو في ورشة عمل بمملكة المغربية وخاصة أن دولة ليبيا تترأس الدورة 36 للجنة الاقتصادية لشمال أفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

تطرق الحضور إلى التحديات والفرص والأمن الغذائي في شمال أفريقيا والتغير المناخي كذلك اضطراب حركة التجارة العالمية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مما يحدد الإجراءات ذات الأولوية في مجالات الغذاء والطاقة التي تساهم في تنفيذها من أجل جعل اقتصاد دول شمال أفريقيا قادرة على الحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي.