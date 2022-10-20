التخصصات الطبية: قرارات وزير تعليم الدبيية “مهينة ومسيئة”

الوطن|رصد

أدان مجلس التخصصات الطبية، بشدة القرارات الارتجالية لوزير التعليم العالي بحكومة عبدالحميد الدبيبة، منتهية الولاية.

وقال المجلس في بيان رصده موقع “الوطن”، إن قرارات الوزير “مهينة ومسيئة للأطباء الليبيين وسمعة مؤهلاتهم العلمية في وقت يحظى فيه الأخصائي الليبي بمكانة متميزة في الأوساط الطبية المحلية والعالمية”.

وطالب المجلس باحترام المؤسسات المناط بها إعداد وتدريب الأخصائيين الوطنيين، واحترام المؤهلات التي تمنحها، وشجبوا محاولات خلق أجسام موازية، رافضين أن يكونوا “حقلا لتجارب المغامرين الفاشلين”.