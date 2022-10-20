الحبري: قدمنا مقترح تعديل سعر الصرف إلى الصديق الكبير وقُوبل بالتجاهل فقررنا الاجتماع والتعديل

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، إن توحيد إدارة المصرف المركزي يقوم على 3 أشياء ضرورية، إن اتُّفق عليها سيتوحد المصرف وهي: فتح المنظومة و المقاصة، وحرية المصارف في المنطقة الشرقية في تحريك أرصدتها.

وأضاف الخبري خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، أن إدارة الدراسات بالمصرف أعدت دراسة بعد حالة التضخم الركودي التي تولّدت من الحرب الروسية الأوكرانية، وخلصت إلى تعديل سعر الصرف.

وتابع الحبري: قدمنا مقترح تعديل سعر الصرف إلى الصديق الكبير، وقُوبل بالتجاهل، ما اضطرنا لعقد اجتماع لمجلس الإدارة في بنغازي بثلثي الأعضاء، وهو ما يمثّل النصاب، وقرّرنا تعديل سعر الصرف.

وأكد الحبري أن تحديد سعر الصرف من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي، وعلى السلطة التنفيذية في المصرف ممثلة في الكبير، احترام هذا القرار، والعمل به، وهو قرار اقتصادي عادل.

وحمل الحبري كل مديري الإدارات في المصرف المركزي، مسؤولية عدم العمل بقرار تعديل سعر الصرف الصادر عن مجلس إدارة المركزي، وسنلجأ للقضاء.

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