كرموس: محرقة المهاجرين بصبراتة ستتكرر في غياب حكومة قوية

رأى عضو مجلس الدولة عادل كرموس، أن غياب وجود حكومة قوية، وعدم توفر التنسيق الأمني، يرجح تكرار حادث محرقة المهاجرين بصبراتة.

وقال كرموس في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن حكومة عبد الحميد الدبيبة ربما لا تسيطر إلا على العاصمة طرابلس دون حدودها الإدارية، بينما يقع معظم مدن الساحل الغربي، ومنها صبراتة، تحت سيطرة تشكيلات مسلحة لا تأتمر في الغالب بأوامرها، وعشرات المهاجرين يسقطون قتلى بين يوم وآخر بسبب سوء المعاملة داخل المعسكرات التي يديرها المهربون”.

ورفض كرموس تحميل سكان صبراتة عبء التصدي لعصابات التهريب، التي تحظى بتسليح كبير، لكنه ألقى بالمسؤولية الكبرى على المجتمع الدولي، قائلا: “المجتمع الدولي يكتفي بتدوير الأزمة الليبية دون حلها، والتغاضي عن بذل أي جهد لتتبع ورصد الجهات التي تموّل رحلات المهاجرين من دول الجنوب الأفريقي إلى الحدود الليبية”.

يشار إلى أن 15 مهاجرا قتلوا إثر نزاع بين مجموعتين لتهريب البشر في صبراتة، وذلك عندما أطلقت إحداهما النار على تنك وقود القارب الذي كان يقلّهم، ما أدى إلى تفحمهم، ولا تزال النيابة العامة تحقق في الجريمة.