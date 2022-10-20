حكومة الوحدة تمنح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين

العنوان-طرابلس

أصدرت حكومة الوحدة قرارا يمنح أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشرته منصة حكومتنا، اليوم الخميس، على أن يتمتع أولادهن بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي، من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية في الخارج.

وأعفت المادة الثانية أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب من شرط الحصول على التأشيرة الليبية عند دخولهم الأراضي الليبية، واقتصار حصول أزواجهن على تأشيرة الدخول عند الوصول، والتزام السفارات والقنصليات الليبية في الخارج بتقديم الخدمة لهم أسوة بالمواطنين الليبيين.