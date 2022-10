النعاس: حفتر ظاهرة صوتية مفرغة من المضمون.. والسيسي هو الحاكم الفعلي لبرقة

ليبيا – علق وكيل وزارة دفاع حكومة الإنقاذ الأسبق محمد النعاس على الاستعراضات العسكرية والرسائل التي يريد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إرسالها، معتبرًا أنها ظاهرة صوتية مفرغة من المضمون، والهدف الذي جاء من أجله السيطرة على الحكم وتحويل ليبيا لنظام يشبه النظام المصري.

النعاس قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: “حفتر أثبت أن جيشه عبارة عن مجموعات قتل وليست مقاتلة؛ لأن القتال علم وفن، الاستعراضات المزعومة يقوم بها بين الحين والآخر، كلما خفت صوته في الإعلام المحلي والدولي أجرى استعراضًا والشعار هو نحن هنا وما زلنا موجودين كظاهرة، ولكن هل هي فاعلة؟ هل تستطيع أن تحكم ليبيا وتسيطر عليها وتوحد المؤسسة العسكرية تحتها؟ هل عندها إمكانيات لإعادة توحيد الجيش وفق ما هو معروف في العلم العسكري؟ هذا غير موجود لكن الهدف هو البقاء في المشهد لإطالة فترة عدم الاستقرار في ليبيا”.

وتابع: “مناقشة ما يسمى إطالة أمد الصراع، الذين قوضوا النظام الديمقراطي في ليبيا هم الأمريكان وحلفاؤهم الفرنسيون والبريطانيون في عملية أوديسا وأهدافها موضحة، نظام القذافي أسقطته الدول الكبرى التي لم تعد ترغب وجوده؛ لأنه أصبح مصدر فوضى ولكن للأسف تركوا البلد في الفوضى الآن من 2011”.

واعتبر أن لعبة الصخيرات واحدة من مراحل إطالة أمد الصراع في ليبيا بحسب وصفه، وتساءل: “لماذا عندما قرروا إسقاط النظام لم يساعدوا الليبيين للوقوف على أقدامهم؟”.

وزعم أن من يدير الصراع في ليبيا ويهيمن على الملف الليبي منذ عام 2011 لهذه اللحظة هم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، معتبرًا أن حفتر فشل ولم ينجح رغم أنه يملك أدوات النجاح.

واختتم مشيرًا إلى أن برقه الحاكم الفعلي لها عبد الفتاح السيسي هو من يحكمها وأسس لحفتر جيشه ودربه؛ لذلك التركيز على حفتر وشخصه لا قيمة له؛ لأنه أداه وفي حال رفع السيسي يده يومًا واحدًا عنه ستعود برقة لطرابلس. بحسب قوله.

