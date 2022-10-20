الحبري: اتفقنا على تعديل سعر الصرف خلال محادثات مع الكبير على “واتساب”

كشف نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري خلال مؤتمر صحفي عُقد في بنغازي اليوم، عن محادثات على تطبيق “واتساب” بينه وبين المحافظ الصديق الكبير بشأن تعديل سعر الصرف.

وأوضح الحبري أنه بعدما أرسل إلى الكبير مقترح حول تعديل سعر الصرف، أرسل له الأخير في شهر أغسطس على “واتساب” رسالة يقول فيها: “نبأ إلى مسامعنا أنك قمت باستيراد آلات لطباعة العملة محليا”.

الحبري أكد أنه اضطر بعد ذلك إلى الردّ على الكبير كتابيا، ووضح له ماذا تعني طباعة العملة تقنيا وفنيا وتجهيزات المعدات والتشغيل، وقال له: “دعنا من مناقشة العملة، ولنناقش المواضيع الأهم المتعلقة بالمجتمع، ومن أهمها أن القرارات تصدر عن مجلس الإدارة حسب القانون، وأنت تصر على تجاهل مجلس إدارة المصرف، وهذا لا يجوز”، وقدّم له مذكرة حول تعديل سعر الصرف، ونبهه إلى ضرورة توحيد إدارة المصرف.

وتابع الحبري أن المحافظ الصديق الكبير ردّ برفض تعديل سعر الصرف، لأسباب اقتصادية وسياسية، ولكن الحبري أشار إلى أن هناك عوامل اقتصادية تؤدي إلى ضرورة تعديل سعر الصرف والتخفيف على المواطن، ووافق الكبير بعدم الممانعة بالتعديل من خلال “واتساب”، بعد مخاطبته على رفضه لهذه الخطوة.

وأضاف نائب محافظ المصرف المركزي في سياق حديثه في المؤتمر الصحفي، أنه بعد أن تطورت الأحداث فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي والمخاطر المختلفة للإطار العام الاقتصادي للدولة الليبية، وجدنا من الأهمية ضرورة عقد اجتماع متعلق بتعديل سعر الصرف، وفق قوله.

يذكر أن مجلس إدارة المصرف المركزي قد اجتمع يوم 3 أكتوبر الجاري في بنغازي، دون حضور المحافظ الصديق الكبير، وقرّر تعديل سعر الصرف من 4.48 إلى 4.26 دنانير مقابل الدولار.